“La reunión con el sindicato continuará (hoy) viernes desde las 10 de la mañana. Además del sindicato, Migraciones y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), también estuvo el Ministerio del Interior (Mininter)”, detalló,

Boluarte subrayó que, si bien el MTPE declaró la huelga improcedente, esta no es ilegal . “El MTPE declaró improcedente nuestra huelga por forma, por documentos. Pero, no es ilegal. Mantenemos nuestra decisión de huelga”, mencionó Boluarte, precisando que son alrededor de 700 trabajadores sindicalizados que acatarían esta decisión.

Primeros acuerdos

Sin embargo, precisó que en la reunión de este jueves llegaron a algunos acuerdos. Sobre lo se logró un compromiso fue en la entrega de uniformes para el mes siguiente, en temas de seguridad ocupacional, mejoras en la infraestructura, entrega de nuevos implementos de Equipo de Protección Personal (EPP) para el personal en las zonas fronterizas, entre los principales.

Boluarte explicó que gran parte de este desacuerdo responde a algunas acciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) y el desembolso de una “franja fiscal”.

“El problema principal es que el MEF interpuso una demanda a nuestro pliego de solicitudes del 2023, observando la entrega de tarjeta de alimentos y movilidad. A eso han vinculado la no entrega de la ‘franja fiscal’, que es de S/256 mil”, comentó.

La franja fiscal, explicó Boluarte, es una partida que los empleadores públicos entregan a sus sindicatos para sus costos operativos/administrativos. Según añadió, pese a estar aprobado en el presupuesto 2024 y entregarse como máximo en marzo de cada año, no se ha desembolsado.

“Desde Migraciones nos dicen que el problema para la entrega de esta “franja fiscal” no son ellos, sino el MEF. Desde el sindicato hemos pedido que el MEF también participe de estas reuniones, pero no lo hacen. El desembolso de la franja fiscal es el único acuerdo que cambiaría este escenario [de levantar la huelga]. Si el MEF no se pronuncia, sigue la huelga”, subrayó.