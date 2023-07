Frente a ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) está pasando por un relanzamiento en su vida institucional, de acuerdo al titular del sector, Julio Demartini. El ministro contó a Gestión parte de lo que la presidenta Dina Boluarte anunciaría para su cartera en el Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias.

Una reorganización del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), con un interés particular en zonas con alta pobreza urbana, forma parte de la estrategia del Midis. Frente al fenómeno climatológico no se darán bonos, a menos que falle el plan inicial.

Contención de El Niño

-El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que por ahora no se contempla un bono para las personas que se afectaron por El Niño costero. De cara a la afectación de El Niño global, ¿lo pondrán sobre la mesa?

Es cierto lo que dice el MEF. No lo hemos considerado como una de las acciones potenciales. Aunque si vemos afectación, y es el mejor vehículo para incidir sobre la carencia de servicios, seguro se considerará. Hoy no está dentro del plan.

-Entonces, ¿qué está dentro del plan?

Una inversión para que los huaicos e inundaciones no afecten seriamente. Adicionalmente, también estamos viendo potenciales impactos en seguridad alimentaria. Como Midis, junto a Agricultura, estamos evaluando decretos para adquirir y repartir alimentos. En nuestra evaluación está generar un fondo u otros instrumentos normativos, como ya pasa en Qali Warma, que tiene un proceso más rápido para distribuir. Otras medidas se analizarán de acuerdo al impacto. Hay que dejar la puerta abierta si hay necesidades mayores.

-¿Podrían incluirse bonos en caso el golpe de El Niño sea mayor?

Se evaluará. Son circunstancias especiales.

-¿Se revisará el impacto de los programas sociales?

El Midis ya tiene más de una década. Fue una buena apuesta por la gestión pública en el Gobierno de Ollanta Humala. En la gestión de la presidenta Dina Boluarte buscamos relanzar el Midis, en una segunda etapa. El último día aprobamos la nueva Política de Desarrollo e Inclusión Social, ese fue el primer paso.

-¿Este relanzamiento también incluye solucionar el problema de las filtraciones en los beneficiarios?

Queremos fortalecer el Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), donde está el Midis, las municipalidades y sus unidades locales de empadronamiento. Vamos a dotarlas de equipos con tecnología y conectividad suficiente para tener información útil sobre las personas correctas por empadronar. Si falla el empadronamiento, no tenemos nada. La focalización será fundamental para cerrar la brecha de filtraciones. Es lo que llamamos política social adaptativa, que no se hacia antes.

-¿Ello forma parte de los anuncios que dará la presidenta Boluarte para su sector el 28?

La idea es que la presidenta lo anuncie. Ella es un conducto muy rápido para poner estos temas en el Consejo de Ministros. Estos cambios que venimos trabajando también los entiende el MEF.

¿Se reducirá la pobreza?

-La pobreza subió en el 2022. Este 2023 la economía crecerá poco, la inversión privada caería y está la amenaza de El Niño, ¿hay algún estimado para este año?

No se puede ofrecer un estimado preciso para este año. Ese 1.6 puntos porcentuales de incremento el año pasado no fue tan dramático, pudo ser peor. El resultado del 2022, no la vamos a cambiar en 6 meses. Estamos tomando ya medidas para que la curva cambie, pero como en toda macroeconomía no es inmediato.

-¿Qué factores explican ese aumento de la pobreza?

Cargamos con secuelas desde el 2021 por el Covid-19. Las cifras del 2022 se explican porque no se tomaron algunas medidas importantes por mala gestión. No hubieron medidas para promover el empleo. Si hablamos de Reforma Agraria no hay indicios de que fuese algo concreto. Fue un anhelo. Tanto así que nos quedamos sin fertilizantes. En la medición de la pobreza todo eso impactó.

-Sin un estimado, ¿qué hará el Midis para revertir la tendencia al alza?

Contención. Debemos mejorar la cobertura de los programas sociales. Creemos que bonos y transferencias no son suficientes. Fueron útiles cuando la reactivación económica no estaba firme. Ahora sí hay condiciones.

-¿Para ello se servirán del nuevo enfoque del Sinafo?

En el incremento de la pobreza general, la población urbana fue la más afectada. Pasó con el ciclón Yaku y podría empeorar más adelante con El Niño. En la pobreza rural hemos avanzado, no terminamos el trabajo, pero es más sencillo identificar dónde está. Lo que no hemos visto es la expansión en las ciudades más allá de Lima. Ese fenómeno ha pasado en lugares como Arequipa y Trujillo, y está desatendido.

-¿Cómo combatirán la pobreza urbana?

Levantaremos información y haremos el Registro Social. Adicionalmente a la información rural que tenemos, tendremos detalles extra en más de 60 ciudades del Perú con potencial de pobreza urbana para tener un verdadero mapa focalizado. Esa es la primera fase.

La segunda es que el Midis no contenga solo con transferencias. Hay que romper el ciclo de la pobreza con trabajo. Los destrabes de los proyectos en sectores importantes como transporte implican infraestructura. Es una actividad importante para mover la economía social y generar puestos de trabajo. Es una receta conocida: mientras se estabiliza la inversión privada, la pública tiene que activar ese movimiento de la economía social.

-Macroconsult estima que le tomará más de 10 años al país regresar al nivel de pobreza previo a la pandemia. ¿Qué cree usted?

Creo que no. Respeto mucho el trabajo de los economistas y sus proyecciones. Sin embargo, hay que recordar que prepandemia la pobreza estaba alrededor del 20%. La emergencia sanitaria la disparó. En 2022 alcanzamos el 27.5%. Son cambios rápidos. Creo que se pueden dar condiciones que nos permitan regresar a los números previos a la pandemia más rápido.

Todavía somos un país que depende de recursos primarios. Coyunturas favorables, como pasó en el quinquenio 2006-2011 con el cobre, podrían llevarnos a recuperar esas cifras, siempre y cuando el Estado sea eficiente en el gasto público.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Bachiller en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca.pe. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.