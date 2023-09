Sin embargo, los presidentes de la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac) y la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) aseguran que la insolvencia de las dos empresas sobre las que la SBS tomó tan drásticas medidas es una situación particular, que no se puede generalizar al resto de microfinancieras.

Los problemas de ambas empresas responden a un deterioro de su patrimonio a consecuencia de problemas de gestión de cartera crediticia, que no refleja la realidad del resto de microfinancieras, afirma el titular de la Fepcmac, Jorge Solís. El principal indicador de solvencia del sistema de cajas municipales excede el 10%, más de lo que exige la regulación de la SBS, añade.

Jorge Delgado, presidente de Asomif, enfatiza la necesidad de diferenciar que Acceso Crediticio, por su estructura legal, no captaba depósitos, por lo que su salida del sistema financiero no comprometerá el dinero de ahorristas, sino solo el capital de sus accionistas y los fondos de acreedores.

¿Por qué las microfinancieras restringirán los créditos?

No obstante, los representantes de las microfinancieras reconocen que el contexto económico deprimido que afronta el país acentuó los problemas de las fallidas empresas, y complica el desempeño de las que hoy siguen operando.

“El problema es cómo hacer que la gente consuma, porque las mypes no están vendiendo porque no hay demanda y, por tanto, no pueden pagar sus deudas a las instituciones financieras. Entonces, se va a restringir el crédito, acomodándolo de acuerdo a lo que realmente generan en flujos de ingresos los deudores”, expresa Delgado.

“El escenario es bastante adverso: hay recesión técnica, lo que ha afectado los resultados de todas las entidades financieras. La inflación aún es alta y lleva al alza de la tasa de interés del BCRP; hay incertidumbre política y problemas climáticos. Ha llovido sobre mojado. Las expectativas de inversión privada son negativas y el consumo es débil. En ese mercado totalmente adverso, estamos más prudentes en colocar créditos”, menciona Solís.

“Han bajado las ventas de las mypes; se ha enfriado el consumo; el bajo crecimiento del PBI tiene gran impacto que amerita medidas reactivadoras por parte del Estado. Mientras tanto, todas las entidades financieras estamos siendo más cautelosas en prestar; las personas han perdido poder adquisitivo”, agrega.

Asomif critica trato discriminatorio en programas de fortalecimiento patrimonial

Si bien algunas cajas ediles no tienen óptimos indicadores, Solís señala que estas se han acogido al programa de fortalecimiento patrimonial introducido por el Gobierno, del que se espera que egresen satisfactoriamente.

En este punto, Delgado enfila críticas hacia los programas de fortalecimiento patrimonial de las microfinancieras establecidos por el Gobierno. Cuestiona que en estos hay un trato discriminatorio, pues mientras que a las cajas municipales no se les exige aporte complementario para el 100% de acciones preferentes que suscribe el Estado, a los accionistas de las microfinancieras privadas se les pide el equivalente al 35% del apoyo estatal.

Accionistas de microfinancieras “no tienen el bolsillo grande”

“Los accionistas no tienen el bolsillo grande”, sostiene Jorge Delgado, de Asomif, al referirse a la exhortación de la SBS para que los dueños de las microfinancieras aporten capital a sus empresas. Así, Delgado solicitó incluir a las empresas de crédito (como lo fue Acceso Crediticio) a los programas de fortalecimiento patrimonial, a los que hoy no pueden acogerse.

Recalca también la necesidad de equilibrar las condiciones de acceso de las microfinancieras privadas (cajas rurales y financieras) a los referidos esquemas de apoyo estatal, emparejándolas con las que se extienden a las cajas municipales (cuyo accionista principal es el mismo Estado, a través de los municipios). l

