Se debe precisar, primero, que es una empresa que no capta depósitos del público. Con información a julio del 2023, ha incurrido en la causal de revocatoria de autorización de funcionamiento de la Ley General del Sistema Financiero, que es tener el ratio de capital por debajo de la mitad del mínimo, o sea 4.5%, y Acceso Crediticio (Acceso) cerró con 2.9%. La otra causal es la reducción patrimonial en los últimos 12 meses de 50% y Acceso ha cerrado con 69.3%. Son causales objetivas.

Los problemas de Acceso vienen desde antes de la pandemia, pues tenía retos importantes en la gestión de riesgo de su cartera no minorista, y en la minorista, que son micro y pequeña empresa y créditos de consumo. Ello, aunado a la pandemia, ha generado esta situación para la empresa.

¿Hubo manejos irregulares de Acceso en la gestión de su cartera, como se detectó con Caja Raíz?

En Acceso, lo que ha desencadenado es una gestión de riesgo crediticio de su cartera de crédito. No son problemas de gobierno corporativo o de otra índole.

¿Cómo se componía la cartera de Acceso?

El 50% corresponde a créditos taxi, además de para buses y camiones, muy concentrada en el sector transporte.

Lo que los accionistas de las microfinancieras deben hacer en épocas de crisis

Las microfinancieras están sufriendo por el entorno económico adverso y choques políticos y climatológicos. ¿Cómo influye esta situación?

En pandemia hubo diversas afectaciones para las microfinancieras, para lo cual la SBS facultó a las entidades a reprogramar créditos, para lograr salir del problema. Además, se introdujo el programa de fortalecimiento patrimonial para empresas del sistema financiero. Después de la pandemia hay una época de menor crecimiento, conflictos sociales y lluvias, por lo que ha venido un segundo programa de fortalecimiento patrimonial reglamentado en agosto, al que las empresas pueden acceder hasta junio del 2024, porque aún viene el impacto de las lluvias. También salió el programa Impulso MyPerú, en el que se trabaja con las entidades las carteras reprogramadas para consolidarlas y darles respiros adicionales.

¿No son insuficientes?

Hay mecanismos que las instituciones están usando para el manejo de la afectación. Y definitivamente en épocas de crisis lo que se señala es que el accionista debe meter la mano al bolsillo y también fortalecer patrimonialmente a su empresa.

¿Es lo que les corresponde hacer ahora mismo a los accionistas, entonces?

Correcto.

¿Pero si el accionista no está en condiciones de hacerlo?

Puede invitar a otros accionistas, a otros tipos de empresas; pueden darse procesos de consolidación. Los mercados están abiertos a esos procesos.

Fusiones y adquisiciones de microfinancieras

Fusiones y adquisiciones están contempladas en los programas de fortalecimiento.

Por supuesto, hay programas para cajas municipales, otro para instituciones financieras privadas, y el tercero, de reorganización societaria, que justamente habilita a hacer más fácil esos procesos (fusiones, compras).

Considerando el mal contexto económico, ¿en los próximos meses puede haber fusiones y adquisiciones en el sector microfinanciero?

Es difícil anticiparlo, pero es posible. Algunas empresas podrían tener problemas de escala, por ejemplo, ante lo cual una respuesta a problemas del mercado es la consolidación, fusiones; es posible.

Tras la intervención de Caja Raíz, la SBS indicó que no se esperaba una situación similar pues no había problemas de solvencia en otra entidad microfinanciera; sin embargo, en menos de un mes se dio otra acción similar por insolvencia. ¿La debilidad económica acelera estos procesos al punto que la SBS no puede anticiparlos?

El sistema microfinanciero está estable y las empresas están gestionando sus retos a través de mecanismos que tiene el mercado: inyección de accionistas y participación en programas de fortalecimiento patrimonial del Gobierno. Gestionan su cartera con reprogramaciones o los programas que saca el Gobierno.

¿No vamos a ver, entonces, más intervenciones o revocatorias como las del último mes?

No. Hay un programa que justamente está diseñado con el fin de lograr fortalecimiento patrimonial, para ser una fuente de salvataje para empresas que pudieran tener problemas y que captan depósitos del público (no es el caso de Acceso). Está la posibilidad de inyección de capital de los propios accionistas o, si no hubiera, el fortalecimiento patrimonial.

Empresas deben ser más eficientes en manejar costos

Uno de los principales problemas de las microfinancieras es que sus clientes, las mypes, venden menos por el ciclo bajista de la economía, por lo que muchas tienen problemas de pago.

Myriam Cordova, intendente de la SBS, reconoce que la reactivación económica pospandemia ha sido lenta y afectada por conflictos sociales y problemas climáticos. “Pero están los programa de reactivación que saque el Gobierno. Además, en épocas de crisis las empresas tienen que ser más eficientes para manejar costos de fondeo, gastos administrativos y mejorar economías de escala”, enfatiza.

