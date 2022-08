Los inversionistas retail, cuya participación supera el 30% del volumen total transado en la bolsa local, viene aumentando de la mano de plataformas tecnológicas, dijo Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la BVL.

Se registran más de 5,000 nuevas cuentas en los últimos cuatro meses, incremento atribuible a las soluciones tecnológicas introducidas por las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), señaló.

“Hace muchos años que el número de inversionistas naturales (personas) no crecía de esta manera; esto es notable y debería marcar la pauta en los siguientes años”, enfatizó.

Nuevos titulares

Al cierre del primer semestre, 10,548 nuevos titulares empezaron a invertir en la bolsa limeña.

Con estos avances, los especialistas perciben el comienzo de un “boom” de inversión online en la plaza bursátil limeña.

Cada vez hay un mayor uso de medios electrónicos y plataformas móviles –con smartphones- para que las personas hagan sus operaciones, financieras o de inversión, coincidió en señalar Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

“Definitivamente es el inicio de una tendencia, no solo de acceso al mercado bursátil sino a cualquier mercado”, resaltó.

Empoderamiento

Según Zapatero, esta tendencia a invertir desde aplicativos seguirá creciendo en la medida en que las corredoras de bolsa desplieguen mejores soluciones tecnológicas portátiles, en computadora o celular, para individuos y familias.

Es un empoderamiento del minorista o retail que recientemente se observa en el Perú, pero que contribuye a una mayor representatividad y participación de las personas en la bolsa local, como se ha visto en Colombia y Brasil, expresó.

Directo al mercado

Sin embargo, Ramos precisó que hay diferencias entre acceder a la BVL mediante una casa de bolsa y una plataforma web.

El inversionista que ingresa por la app va directo al mercado, no conversa con algún asesor antes o tras su incorporación, y solo recibe reportes informativos periódicos sobre el desempeño de las variables financieras, mencionó.

Añadió que el menor número de intermediarios y la casi nula comunicación con los brókers, resulta en un bajo costo por comisiones.

Montos

Por ello, detalló que quienes apuestan por los aplicativos bursátiles no superan los 50 años y transan montos no tan elevados, de entre US$ 2,000 y US$ 10,000.

“Se aconseja que el retail conozca el mercado y tenga claro que le puede ir mal si no toma las decisiones adecuadas”, acotó.

Asimismo, Ramos alertó a los potenciales inversionistas que deben identificar si la plataforma móvil pertenece a una SAB o a otra empresa de inversión local o extranjera.

Claves

Algunas apps ofrecen el servicio de inversión en mercados, pero no están reguladas o solo siguen el marco legal de su país, otras no cumplen con las buenas prácticas internacionales y hay también las que simplemente se dedican a la estafa o fraude, advirtió.

Pese a ello, la BVL estima que la tendencia creciente en el número de titulares seguirá, repotenciada por plataformas de acceso directo al mercado y la mayor información, “dos factores claves para democratizar la inversión bursátil”.

Cifras

300 mil INVERSIONISTAS están registrados en la bolsa limeña, estima BBVA SAB.

están registrados en la bolsa limeña, estima BBVA SAB. 7.3% DESCIENDE el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima en el año.

Operaciones por app, con beneficio

Si el inversionista opta por una plataforma local podrá obtener el beneficio tributario, al igual que quienes operan en la BVL mediante las casas de bolsa, dijo Jorge Ramos, de BBVA.

De esta forma, alguien que vende sus activos por aplicativos nacionales pagará apenas el 5% de impuesto a la ganancia de capital, pero si la app es del extranjero, la liquidación de sus acciones conlleva una carga tributaria de 30%, explicó.

“El inversionista debe saber en qué plataforma mete su dinero, los aplicativos locales le ofrecen instrumentos tradicionales, y los del exterior tienen activos más sofisticados, pero no estar calificados podría ser un problema”, advirtió el ejecutivo.