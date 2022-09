“Trevali Mining Corporation se ha declarado en bancarrota y deja de ser elegible para continuar dentro de los índices de la familia S&P/BVL donde se encontraba como integrante”, precisó la compañía distribuidora de índices.

Los resultados de la minera canadiense arrojaron un déficit de capital de trabajo de US$ 41.4 millones al cierre del segundo trimestre, dijo a Gestión Jorge Barrionuevo, asesor de inversiones de Renta4 SAB.

Caída en ventas

Además, sus ingresos se recortaron casi a la mitad comparados con el mismo periodo del año anterior por la drástica caída en sus ventas, mencionó.

LEA TAMBIÉN Empresas reajustan gastos, deuda e inventarios para enfrentar crisis

En noviembre del 2021, la empresa hizo una consolidación de acciones que consistió en aumentar el precio del papel y disminuir el número de estos, a fin de conservar el mismo patrimonio, refirió.

Así, el título de Trevali subió de US$ 0.14 a US$ 1.40 al cierre del año pasado, pero con la caída de 90% registrada en el 2022 su cotización culminó en US$ 0.16, detalló el experto.

Accionistas

“Si somos pesimistas, la minera podría declararse en bancarrota oficial, dejaría de listar también en la bolsa de Toronto y quienes aún conservan acciones perderían su inversión, pues el precio sería de S/ 0″, advirtió Barrionuevo.

Comentó que cierto número de inversionistas de la minera logró vender sus títulos el último día en que esta cotizó en la bolsa local.

Sin embargo, estimó que entre 1,000 y 1,500 accionistas aún se habrían quedado en posesión de algunos papeles.

“Antes, muchos inversionistas estaban detrás de Trevali con fin especulativo, sobre todo del segmento retail, compraban y vendían porque tenían expectativas positivas sobre la empresa”, manifestó.

Tal frecuencia de negociación la llevó a formar parte de los índices de la BVL, e incluso estuvo en la lista de empresas con presencia bursátil, que exonera al partícipe del impuesto a la ganancia de capital, acotó.

Toronto

No obstante, la grave situación de la empresa la condujo a incumplir el pago de US$ 7.5 millones de su línea de crédito bancaria que venció el pasado 17 de agosto.

“Hoy está siendo investigada por la bolsa de Toronto, la segunda en donde cotiza, aunque se efectuó una suspensión inmediata de su negociación y se le retiró del Índice de Perú”, expresó.

En el país, Trevali operó la mina Santander hasta noviembre del año pasado, cuando vendió este activo a otra compañía extranjera, para enfocarse en sus inversiones en Namibia.