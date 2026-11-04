Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El miércoles 4 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, luego de que los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos generaran incertidumbre entre los inversionistas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.91% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

El dólar se vendía a&nbsp;S/3.335 en las casas de cambio y calles de la ciudad. (Foto: GEC)
El dólar se vendía a S/3.335 en las casas de cambio y calles de la ciudad. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia a la baja en los mercados internacionales este miércoles 4 de noviembre, luego de que los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos generaran incertidumbre entre los inversionistas.

La moneda llegó a su nivel más bajo en un mes, mientras los mercados evalúan las posibles repercusiones de un cambio en el equilibrio político del Congreso estadounidense y su impacto sobre el crecimiento económico.

En ese escenario, los inversionistas seguirán atentos a los indicadores económicos y a las señales de los bancos centrales para determinar la dirección de los mercados cambiarios.

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