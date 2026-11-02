Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 2 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras la atención de los inversionistas está en los acontecimientos políticos de Estados Unidos, particularmente en las elecciones legislativas de medio mandato previstas para este martes.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 3.15% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.422 y se vende a S/ 3.502, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.440 a la compra y S/ 3.475 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia a la baja este lunes 2 de noviembre en los mercados internacionales, en medio de un mayor apetito de los inversionistas por activos de riesgo y una menor demanda de monedas consideradas refugio.

El retroceso de los precios internacionales del petróleo, ante las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, también ha reducido parte de la incertidumbre en los mercados.

Durante los próximos días, el comportamiento del dólar estará condicionado por la publicación de indicadores económicos estadounidenses, las decisiones y declaraciones de los principales bancos centrales y los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Asimismo, el mercado seguirá de cerca el informe de empleo de octubre, previsto para el viernes, debido a que sus resultados podrían modificar las expectativas sobre los próximos movimientos de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

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