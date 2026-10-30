Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 30 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuviera sin cambios sus tasas de interés en su última reunión.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.91% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una ligera recuperación en los mercados internacionales, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuviera sin cambios sus tasas de interés en su última reunión.

Aunque la Fed decidió mantener sus tasas en el rango de 3.75% a 4%, las diferencias entre sus funcionarios sobre la necesidad de nuevos incrementos mantienen la incertidumbre. Los inversionistas también están atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos, especialmente los relacionados con la inflación, que podrían influir en la evolución de la moneda.

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