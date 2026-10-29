El jueves 29 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuviera sin cambios sus tasas de interés en su última reunión.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.454. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.453 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.366 y se vende a S/ 3.446, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.455 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una ligera recuperación en los mercados internacionales este jueves 29 de octubre, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuviera sin cambios sus tasas de interés en su última reunión.

En el mercado cambiario, el comportamiento del dólar está condicionado por las expectativas sobre la inflación y la posibilidad de nuevos ajustes en las tasas de interés estadounidenses durante diciembre.

Aunque la Fed decidió mantener sus tasas en el rango de 3.75% a 4%, las diferencias entre sus funcionarios sobre la necesidad de nuevos incrementos mantienen la incertidumbre. Los inversionistas también están atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos, especialmente los relacionados con la inflación, que podrían influir en la evolución de la moneda.