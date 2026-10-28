El miércoles 28 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, con los mercados a la expectativa del mensaje que transmita la Fed sobre la inflación y la trayectoria de las tasas de interés.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.451. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.451 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.391 y se vende a S/ 3.471, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.450 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento del dólar en el mercado internacional este miércoles 28 de octubre está condicionado por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, la evolución de la economía global y la demanda de activos considerados seguros.

Para analizar su desempeño, resulta clave observar las señales de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés, ya que una política monetaria restrictiva puede favorecer a la divisa estadounidense al elevar el atractivo de los activos denominados en dólares.

La evolución de la divisa estadounidense durante la jornada dependerá, en buena medida, del mensaje que transmita la Fed sobre la inflación y la trayectoria de las tasas de interés. Una postura más restrictiva podría respaldar al dólar frente a otras monedas, mientras que señales de cautela sobre futuros ajustes podrían moderar su avance.