El martes 27 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los inversionistas también mantienen la atención en las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.448. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.443 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.35% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.376 y se vende a S/ 3.455, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra un comportamiento relativamente estable este martes en los mercados internacionales, en medio de la cautela de los inversionistas ante una semana marcada por las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales y la publicación de resultados empresariales.

Al mismo tiempo, el retroceso de los precios del petróleo y los movimientos en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense influyeron en la evolución de la moneda norteamericana. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente continúa siendo un factor relevante para los mercados, debido a sus posibles efectos sobre el suministro energético y las presiones inflacionarias.

Los inversionistas también mantienen la atención en las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, cuyos anuncios podrían ofrecer nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés.