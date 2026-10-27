Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 27 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los inversionistas también mantienen la atención en las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.35% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.376 y se vende a S/ 3.455, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra un comportamiento relativamente estable este martes en los mercados internacionales, en medio de la cautela de los inversionistas ante una semana marcada por las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales y la publicación de resultados empresariales.

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Los inversionistas también mantienen la atención en las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, cuyos anuncios podrían ofrecer nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés.

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