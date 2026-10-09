El Índice Bloomberg Dollar Spot se encamina a extender sus ganancias por cuarta semana consecutiva y acumula un avance de casi 3% en ese período, su racha más larga desde comienzos de 2025. El petróleo Brent saltó el jueves en medio de nuevos ataques de Irán que amenazan los flujos de energía en Medio Oriente y llevan a los inversionistas a refugiarse en el dólar.

“La aversión al riesgo, las preocupaciones fiscales en Europa y los temores a interrupciones del suministro desde el estrecho de Ormuz siguen llevando a los inversionistas hacia el dólar ante la falta de alternativas”, dijo Sarah Ying , jefa de estrategia de divisas de CIBC Capital Markets. “Hasta que bajen los precios del petróleo, vemos un período de fortaleza sostenida del dólar”.

El dólar también recibe impulso de la capacidad de Estados Unidos para soportar más alzas de la tasa de interés que otras grandes economías. Las preocupaciones fiscales en Francia y los altos precios de la energía han presionado al euro, que previamente esta semana tocó su nivel más bajo desde mayo de 2025.

“Parte del argumento alcista para el dólar, creo, es la sólida justificación para tasas más altas en términos relativos”, dijo Robert Tipp , estratega jefe de inversiones y responsable de bonos globales de PGIM Fixed Income.

El repunte del dólar se extiende a su cuarta semana.

El mes pasado, la Reserva Federal elevó la tasa de interés por primera vez en tres años, y los responsables de la política monetaria siguen señalando que es necesario hacer más para combatir la inflación. El jueves, el gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que probablemente serán necesarios nuevos aumentos, aunque los miembros de la Fed tienen cierta flexibilidad respecto del momento para actuar. Del mismo modo, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que las tasas deberían elevarse durante los próximos seis a nueve meses, pero no llegó a respaldar un aumento en la reunión de política monetaria de este mes.

Sin embargo, el avance del dólar podría verse frenado por las preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial y las elecciones legislativas de EE.UU. en noviembre. El dólar recortaba sus recientes ganancias el viernes y el Índice Bloomberg Dollar Spot retrocedía un 0.1%.

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Hasta ahora, el dólar se ha beneficiado del auge de la IA y del consiguiente avance récord de las acciones estadounidenses, que han atraído inversión extranjera. El jueves, las acciones cayeron después de que OpenAI informara ingresos inferiores a estimaciones recientes.

Los inversionistas también están atentos a las elecciones, que definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump. Las encuestas muestran que el Partido Demócrata podría tomar el control de al menos una de las cámaras, lo que ampliaría su capacidad para promover nuevas leyes. Algunos estrategas de Wall Street ya se preparan para la posibilidad de una regulación más estricta de la IA bajo control demócrata, un escenario que podría presionar al mercado.

“El riesgo de cara a las elecciones legislativas, sin embargo, es que el dólar empiece a perder algo de brillo”, dijo Dominic Bunning , jefe de estrategia de divisas del G10 de Nomura. “Existe el riesgo de que Trump busque reducir las tensiones con Irán en las semanas previas a la votación y consiga cierto alivio en los precios de la energía para ayudar a mejorar las posibilidades de los republicanos”.

Trump dijo el jueves que EE.UU. no atacaría Irán antes de las elecciones de noviembre, después de haber señalado a comienzos de este mes que era “posible” una intensificación de los ataques militares contra Irán tras los comicios.

Por ahora, los operadores especulativos aumentaron sus posiciones alcistas sobre el dólar en la semana terminada el 29 de septiembre, mostrando una visión más favorable sobre la moneda por segunda semana consecutiva, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas.

“Soy alcista, al menos en el corto plazo, porque el dinero sigue fluyendo hacia EE.UU. debido a que la historia del gasto de capital en IA sigue siendo muy sólida, y eso está generando una mayor inflación y un mayor crecimiento nominal”, dijo Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets.