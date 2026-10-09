Billetes de veinte dólares pasan por una gran máquina de inspección y empaquetado tras ser agrupados con bandas en la Oficina de Grabado e Impresión de EE.UU., en Washington D. C., el martes 21 de mayo de 2024.
Billetes de veinte dólares pasan por una gran máquina de inspección y empaquetado tras ser agrupados con bandas en la Oficina de Grabado e Impresión de EE.UU., en Washington D. C., el martes 21 de mayo de 2024.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El fortalecimiento del dólar continúa mientras el fuerte encarecimiento del petróleo presiona a las monedas de los países importadores de energía y persisten los temores por la inflación mundial.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.