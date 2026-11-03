El martes 3 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, mientras los inversionistas mantienen su atención en los acontecimientos políticos de Estados Unidos, particularmente en las elecciones legislativas de medio mandato de hoy.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.462. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.462 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.91% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.480, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.440 a la compra y S/ 3.465 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense mantiene una tendencia a la baja en los mercados internacionales, en medio de un mayor apetito de los inversionistas por activos de riesgo y una menor demanda de monedas consideradas refugio.

El retroceso de los precios internacionales del petróleo, ante las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, también ha reducido parte de la incertidumbre en los mercados.

Los inversionistas mantienen la atención en los acontecimientos políticos de Estados Unidos, particularmente en las elecciones legislativas de medio mandato de este martes, debido a su posible impacto en las expectativas económicas y financieras del país.

Durante los próximos días, el comportamiento del dólar estará condicionado por la publicación de indicadores económicos estadounidenses, las decisiones y declaraciones de los principales bancos centrales y los resultados de las elecciones en Estados Unidos.