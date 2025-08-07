El jueves 7 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los operadores apuestan abrumadoramente por un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de mediados de septiembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.543. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.556 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.45% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.535 y se vende a S/ 3.560, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.555 a la compra y S/ 3.564 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el miércoles, beneficiándose de un retroceso del dólar a nivel global, pero el peso chileno cotizaba a contramano de sus pares después de que el Banco Central dijo que acumulará reservas.

El dólar, medido en su canasta frente a seis monedas pares, descendía un 0.31%, presionado por las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los operadores apuestan abrumadoramente por un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de mediados de septiembre. En total, prevén reducciones de 58 puntos básicos este año.