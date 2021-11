El dólar cerró al alza el martes por segunda jornada consecutiva en la plaza cambiaria pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en medio del ruido político por las denuncias por presiones sobre el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas, mientras que el billete verde operaba estable a nivel global.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4.0160 en el mercado interbancario, un nivel ligeramente mayor en 0.03% frente a los S/ 4.0150 del cierre del lunes, según datos del BCR.

El dólar abrió a la baja, pero luego retomó la tendencia alcista y tocó los S/ 4.0203. Para moderar la subida, el BCR salió a intervenir con la colocación de swaps cambiarios por un total de S/ 800 millones en cuatro subastas y swaps de tasa de interés por S/ 100 millones. Asimismo, colocó repos para proveer de dólares por US$ 200 millones.

Minutos antes del cierre de la sesión, el instituto emisor también salió a vender directamente al mercado US$ 50 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.0180 por dólar. Con esto, el BCR acumula compras al contado por US$ 667 millones en noviembre y por US$ 10,689 millones en lo que va del 2021.

A nivel local, la incertidumbre política vuelve a elevarse luego de que el ministro de Defensa, Walter Ayala, anunciara que ha puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo.

El hecho ocurre luego de que se destituyera al comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, quien denunció que recibió presiones del Gobierno para ascender a los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, cercanos al mandatario.

En el plano internacional, el dólar operaba estable el martes y los operadores esperaban los datos de inflación en Estados Unidos que se conocerán esta semana y más pistas de los gobernadores de los bancos centrales sobre la dirección de las tasas de interés.

Reuters informó que el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas importantes, se movía estable en torno a 94.030 unidades.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 10.97% frente al sol en lo que va del año, tras cerrar en S/ 3.619 en el 2020.