El dólar cerró al alza por segunda jornada consecutiva y tocó su mayor valor en más de una semana a pesar de la activa intervención del Banco Central de Reserva (BCR) durante la jornada, mientras que a nivel global el billete verde se fortalecía por las expectativas de una subida de las tasas interés en Estados Unidos.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.0220 en el mercado interbancario, su mayor nivel desde el pasado 10 noviembre cuando la cotización del billete verde fue de S/ 4.0270. Con respecto del cierre del miércoles, la divisa estadounidense reportó una subida diaria de 0.35%, según datos del BCR.

El dólar empezó la jornada al alza ante la demanda de divisas en la plaza cambiaria. Para contener la subida del billete verde, el instituto emisor intervino en el mercado con la colocación de swaps cambiarios por S/ 450 millones en tres subastas. Asimismo, colocó swaps de tasas de interés por S/ 100 millones y repos para proveer dólares por US$ 100 millones.

Al cierre de la sesión, el BCR también volvió a vender US$ 80 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.0210 por dólar. Con esto, la autoridad monetaria acumula ventas al contado por US$ 1,713 millones en noviembre y US$ 11,068 millones.

Operadores señalaron que las presiones alcistas del tipo de cambio responden a la demanda de dólares por parte de los participantes en el mercado cambiario ante la incertidumbre generada por el entorno político, debido a los choques que pueda haber entre el Ejecutivo y el Congreso.

Después de la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa, los cuestionamientos al Ejecutivo se centraron en el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por irregularidades en la aplicación de la Prueba única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021. Legisladores de las bancadas de varias bancadas han dicho que apoyarán una interpelación contra el funcionario.

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, pidió este jueves en el pleno del Parlamento firmas para una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

A nivel global, el dólar se apreciaba ante los cambios en las tasas de interés que pueda realizar la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, alcanzó el miércoles su nivel más alto desde mediados de julio de 2020, al situarse en 96.226, según informó Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 11.13% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.