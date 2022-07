Después de una reciente semana en la que los precios de las acciones en Estados Unidos cayeron firmemente en territorio de mercado bajista (definido como una caída de más del 20% desde un máximo reciente), algunos comenzarán a preguntarse si hay suficiente miedo en el aire para justificar su decisión de ser codiciosos.

¿Qué tan atractivo es el precio de las acciones ahora? Un enfoque es utilizar la prima de riesgo de las acciones como guía. Una versión improvisada sugiere que obviamente no es momento para que los aspirantes a Buffett entren en picado.

Las acciones no tienen (todavía) un precio a niveles temibles. Todavía puede surgir una oportunidad para la codicia. Pero las circunstancias serán tales que sólo los inversores más férreos podrán sacar ventaja.

Empecemos con algunas definiciones. Las acciones son más riesgosas que los bonos. Ser propietario de acciones debería conllevar una recompensa por soportar la incertidumbre adicional sobre los rendimientos. Esta recompensa es la prima de riesgo de las acciones. Históricamente ha sido hermoso, particularmente en Estados Unidos. Entre 1900 y 2021, el exceso de rendimiento real de las acciones sobre los bonos en Estados Unidos fue del 4.7% anual, en promedio, según el Anuario de rendimientos de inversión global de Credit Suisse, compilado por tres académicos, Elroy Dimson, Paul Marsh y Mike Staunton.

Es bueno saberlo. Pero lo que les importa a los inversores son los rendimientos potenciales. Los rendimientos a la redención son la medida obvia de los rendimientos esperados de los bonos. Cuanto mayor sea el rendimiento, mayor será el rendimiento esperado. Por una lógica similar, el rendimiento de las ganancias (es decir, el inverso de la relación entre el precio de las acciones y las ganancias) es una guía adecuada para el rendimiento esperado de las acciones.

La brecha entre el rendimiento de las ganancias y el rendimiento de los bonos a largo plazo proporciona una medida prospectiva de la prima de riesgo de las acciones para los inversores a largo plazo. Cuanto más alta sea esta prima, más entusiastas deberían ser los inversores para comprar acciones en lugar de bonos.

El gráfico muestra una medida cruda de la prima de riesgo de las acciones: el exceso del rendimiento de las ganancias en el índice de acciones S&P 500 sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación a diez años. El último rendimiento es un indicador de las tasas de interés reales a largo plazo y, por lo tanto, es un indicador de rendimientos prospectivos libres de riesgo para un inversor a largo plazo. La prima de riesgo varía con el tiempo, porque el apetito de riesgo de las personas varía según las circunstancias.

Por ejemplo, durante el auge de las puntocom de fines de la década de 1990, la prima de riesgo de las acciones fue negativa. Otra característica destacada son los severos picos en la prima durante períodos de estrés extremo, como la Gran Recesión en el 2008-09 y la crisis de la zona euro del 2011-12.

La lectura actual está en línea con el promedio de las últimas dos décadas. También ha cambiado poco desde el comienzo del año. Un par de implicaciones se derivan de esto. En primer lugar, el mercado bajista se ha justificado en gran medida por el fuerte aumento de las tasas de interés esperadas que ahora están integradas en los rendimientos reales de los bonos. Los precios de las acciones han caído, pero la prima de riesgo de las acciones se ha mantenido prácticamente constante.

Se podría decir que no ha cambiado mucho con respecto al atractivo de las acciones estadounidenses. Eso no sería del todo correcto. Sería más cierto decir que los precios de las acciones ahora se basan en expectativas más realistas de las tasas de interés futuras.

Una segunda implicación es que los inversores en acciones no son especialmente temerosos o, al menos, sus peores temores no se reflejan en los precios de las acciones. Por ahora la recesión es un pronóstico. Todavía no es una realidad. La historia sugiere que en las recesiones los precios de las acciones estadounidenses caen aún más que este año.

El pánico suele aparecer. Y el pánico suele ser una buena oportunidad de compra. Sin embargo, si esa oportunidad volviera a surgir, no imagine que sería fácil aprovecharla. Se necesita valor para comprar cuando los mercados se están desplomando. Siempre puedes convencerte de que una oportunidad aún mejor está a la vuelta de la esquina. La demora siempre parece aconsejable. Y la demora a menudo termina significando no tomar una decisión en absoluto. Se pierde la oportunidad.

Los lectores perspicaces sentirán que se avecina una conclusión familiar: que la sincronización del mercado es una trampa. En este sentido, vale la pena pensar en la cita de Buffett en su totalidad. Es sólo “si ellos (inversores) insistan en tratar de cronometrar su participación en acciones”, dijo, que deberían tratar de ser codiciosos cuando otros tienen miedo.

Buffett estaba advirtiendo contra un enfoque de “comenzar y parar” en el mercado de valores, que a menudo lleva a los inversores a perder rendimientos. Hay peores momentos para comprar acciones que después de una gran caída. Pero para la mayoría de los temperamentos, comprar y conservar a largo plazo suele ser la mejor política.