Mercados







Se enciende debate cripto vs. oro mientras flujos se invierten Los fondos de oro han registrado las dos semanas de mayores entradas desde octubre y los precios se acercan a los US$ 1,900 la onza. Por el contrario, el bitcóin se ha desplomado casi un 40% desde un máximo de US$ 63,000 y los fondos registran salidas.