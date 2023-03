“Lo que el mercado esperaba era un aumento de 25 puntos básicos. Esto hizo que, en un primer momento, los índices bursátiles reaccionen al alza, pues hasta hace unas semanas se esperaba un aumento de 50 puntos”, afirmó a Gestión Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

Marco Contreras, head de Research de Kallpa SAB, indicó que, pese que el aumento se alinea con lo esperado, representó una sorpresa para cierto sector de inversionistas que preveían que las tasas se mantendrían en sus niveles actuales ante la reciente crisis bancaria.

Los principales índices de Wall Street, como Dow Jones (-1.63%), S&P500 (-1.65%) y Nasdaq (-1.60%) cerraron con pérdidas después del anuncio de la Fed. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) retrocedió 0.02%.

LEA TAMBIÉN: Riesgo país aumenta tras colapso de SVB

No habría recortes de tasas de la Fed este año

El presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia tras la decisión de política monetaria, señaló que “no ven recortes (de tasas de interés) este año” a la par de enfatizar que la inflación en Estados Unidos sigue en niveles elevados.

Falen indicó que el discurso de Powell tuvo un tono menos “dovish” (o más restrictivo) que el que se esperaba por la coyuntura. Y Contreras mencionó que el mensaje ha sido negativo para los mercados.

“Ha sorprendido que se esté contemplando que no habrá recortes de tasas en el 2023. Ya se estaba ponderando uno, dos o tres recortes de tasas en la segunda mitad del año. Es un mensaje que ha tomado mal el mercado, pues si las tasas siguen altas se va a restringir el crecimiento y las utilidades de las firmas”, anotó Contreras.

No obstante, el pronunciamiento de la Fed deja abierta la posibilidad de que esté cerca el fin del ciclo de aumento de tasas de la Fed.

El analista de Kallpa SAB destacó que el 50% del consenso de Bloomberg espera que no haya aumentos en la siguiente reunión (2 y 3 de mayo), mientras que la otra mitad tiene una previsión de un aumento de 25 básicos.

“Hasta el momento el mercado no internaliza que hayan muchas más subidas. A pesar del discurso de Powell se esperan que hayan recortes hacia fin de año”, indicó.

Impacto de la decisión de la Fed en BVL y tipo de cambio

Contreras resaltó que un escenario positivo para la bolsa local sería que se consolide la previsión sobre el fin del ciclo alcista de tasas en EE.UU. Por el contrario, un escenario de más aumentos podría presionar a la baja las bolsas.

“Estamos esperando que el mercado se comporte de manera volátil, y es complicado hacer estimados en esta coyuntura de crisis bancaria. Que no hayan aumentos es positivo, y puede sorprender a la mitad del mercado que no tenía incorporado ello en sus expectativas. En ese escenario, los índices locales deberían reaccionar de manera positiva. En el escenario de que no haya recortes, como señaló la Fed, sería negativo (para la BVL), pues se contempla la expectativa de que la economía se va a debilitar”, indicó.

Falen consideró que el mensaje del presidente de la Fed posiblemente también repercuta en el mercado de capitales local. “Se ha recibido un mensaje no tan dovish, y más bien (Powell) se ha mantenido firme. Es probable que la BVL tenga un impacto negativo, pues es una bolsa pequeña, y se suele contagiar por lo que sucede fuera. Va a depender de cómo se termine asimilando el mensaje en el resto de horas”, apuntó.

Gonzalo García Arboccó, director comercial de la gestora de portafolios X-Prime, señaló que la perspectiva es a la baja para la bolsa local y al alza del dólar en las siguientes semanas, pues se espera que la Fed aún se mantenga firme en su objetivo de reducir la inflación.

“Powell dio un mensaje un poco mixto, y se espera una nueva subida de tasas, pues el compromiso de la Fed es llevar a la inflación por debajo del 2%. Por ahora podríamos ver que el dólar caiga y la bolsa local también. La opción sería comprar dólares, pues posiblemente se empiece con nuevas presiones al alza luego de agarrar un piso. Con una posible crisis en Estados Unidos eso también afecta al precio del cobre, y esto afecta a activos locales”, expresó.

Influencia en el precio del cobre

Contreras mencionó, por el lado del tipo de cambio, que este no pudo reaccionar en la jornada de ayer, debido a que el mensaje de Powell fue luego del cierre del mercado cambiario local.

Agregó que el impacto que puede haber en el precio del cobre, sujeto a los escenarios de la Fed, podría mover a las acciones mineras y al dólar.

“El dólar se ha debilitado un poco (en la última jornada), aunque este cerró antes del mensaje de Powell. Probablemente la parte cambiaria recién reaccione mañana (hoy). Podría reaccionar a la baja porque se ha visto un debilitamiento del dólar frente a otras monedas que inició justo con las subida de tasas (de la Fed) y con el mensaje de Powell se ha quedado cotizando bajo. Por otro lado, vamos a ver cómo reacciona el cobre al discurso, y si es negativo, en línea con los mercados de acciones. Un cobre más bajo presiona al alza al dólar y también a las acciones locales”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Si hoy Fed sube tasa habrá menos apetito por activos de mayor riesgo