El bitcóin se estabilizó después de que un repunte hacia los US$ 100,000 se desvaneciera justo por debajo del nivel histórico, mientras los operadores evalúan si el optimismo derivado del apoyo del presidente electo Donald Trump a las criptomonedas se está diluyendo.

El activo digital cayó a US$ 95,776 el domingo después de quedar a US$ 300 del hito de las seis cifras el viernes. Repuntó para cambiar de manos a US$ 98,310 a las 6:45 a.m. del lunes en Londres, ya que la elección por Trump del ejecutivo de fondos de cobertura Scott Bessent para secretario del Tesoro ayudó al sentimiento en los mercados globales.

A los inversionistas les preocupa que el bitcóin “tenga que tomarse un respiro ahora que básicamente ha probado el nivel de US$ 100,000″, dijo Matt Maley , estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co, añadiendo que el alcismo en torno a bitcóin “se está volviendo extremo”.

La administración estadounidense entrante de Trump es vista como un viento de cola para las criptomonedas en Wall Street y más allá. El valor global del mercado de activos digitales ha subido alrededor de un US$ 1 billón desde la victoria del republicano el 5 de noviembre.

El RSI de Bitcoin está cerca de su nivel más alto de sobrecompra desde la locura de los ETF al contado

La agenda de Trump

Trump ha prometido regulaciones más faborables y se ha comprometido a crear una reserva nacional de bitcóin, aunque el calendario de implementación y la viabilidad de la reserva de bitcóin siguen siendo cuestiones abiertas.

“Estoy viendo un creciente sesgo hacia el lado vendedor a medida que nos acercamos a la marca de los US$ 100,000″, dijo David Lawant, jefe de investigación del bróker de cripto FalconX. “Esto sugiere que podemos experimentar una consolidación en torno a este nivel a corto plazo antes de un avance sostenido por encima de él”.

Los operadores habían aprovechado las perspectivas de las criptomonedas estadounidenses para empujar al bitcóin al borde de los US$ 100,000, un nivel simbólico que para los partidarios de las criptomonedas refuta la visión de los escépticos que ven poco valor intrínseco en los activos digitales.