7 de octubre del 2010. Hace 15 años

SE ACABÓ ERA DE CRÉDITO EN SOLES SOLO A TASA FIJA

BCR aprueba medida para promover préstamos en moneda nacional a tasa variable. El 55% de créditos se colocan en nuevos soles. La tasa de interés promedio de los créditos en moneda nacional es 39%. Hace 5 años, la tasa de interés promedio de las hipotecas en soles estaba en 13% y si el cliente hubiera optado por financiarse a tasa variable hoy pagaría 9.6%. Actualmente la mayor parte de los créditos en moneda nacional se otorga a tasa fija.

7 de octubre del 2010. Hace 10 años. Chile quiere desplazar al vino argentino de la mesa de los peruanos.

7 de octubre del 2015. Hace 10 años

JUECES CREAN OTRO COSTO LABORAL PARA LAS EMPRESAS

Expertos critican que el Poder Judicial limite el ejercicio del derecho de las empresas a evaluar al trabajador en periodo de prueba y establezca el pago de una reparación. La Corte Suprema ordenó mediante un fallo a una empresa pagar a un trabajador una indemnización por daños y perjuicios, al ser despedido sin justificación, durante el periodo de prueba, según la sentencia firmada por los vocales Arévalo Vela, Montes Minaya, Yrivarren Fallaque, De la Rosa Bedriñana y Malca Guaylupo, detalla la Casación Laboral N° 7095-2014-Lima.

7 de octubre del 2020. Hace 5 años

INTENCIÓN DE VOTO DE 5 PRIMEROS CANDIDATOS APENAS SUMA EL 38%

El 25% de los electores señala que no apoyará a ningún candidato y votará en blanco o viciado. Para el próximo año, el 48% de peruanos cree que saldrá elegida opción vinculada a la derecha o centro. El 66% irá a votar aun si persiste la pandemia. En el estrato A/B llega a 70.7% y en el sur a 69.5%. Solo el 16% admite que vota por el candidato sin importarle la agrupación política por la que postula. CUADRO: Intención de voto por candidato.