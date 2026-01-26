26 de enero del 2011. Hace 15 años

REINA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN ALQUILERES

Seis de cada 10 contribuyentes propietarios de inmuebles evaden el Impuesto a la Renta. El 69% de propietarios de casas de playa no declara ingresos al alquilar sus predios. Se viene fiscalización a 250 casas de playa.’ La brecha de incumplimiento enel pago de impuesto a la renta por alquileres de predios es alta, según un informe elaborado por la Sunat. La administración tributaria ya identificó a los contribuyentes que evaden.

26 de enero del 2011. Hace 15 años. Las tarifas de agua subirán en 7% este año.

26 de enero del 2016. Hace 10 años

RÉCORD DE DEPÓSITOS A PLAZO EN DÓLARES

Expectativas de que la depreciación de la moneda continúe este año incentivan a ahorristas a refugiarse en depósitos en dólares. Analistas prevén que la tendencia continuará. Al cierre del último mes del 2015, los depósitos a plazos en dólares sumaron US$ 9,750 millones, incrementándose en US$ 1,949 millones en relación a diciembre del 2014, según estadísticas del Banco Central del Reserva (BCR).

26 de enero del 2021. Hace 5 años

TRES DE CADA 10 HOSPITALIZADOS PODRÍAN IR A LA UCI, PERO YA NO HAY CAMAS

Minsa proyecta inicialmente vacunar a 22.2 millones de personas este año. El costo es de S/ 3,153 millones. Precio del dólar trepa hasta S/ 3.64 debido al incremento de la crisis sanitaria por la segunda ola. Hubo sesión extraordinaria del Gabinete en la que se afinaron medidas económicas, sanitarias y sociales, pero se decidió no hacer anuncios. Si se redujeran aforos y se ampliara toque de queda solo habría costo marginal para la economía.