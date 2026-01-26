Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

26 de enero del 2011. Hace 15 años

REINA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN ALQUILERES

Seis de cada 10 contribuyentes propietarios de inmuebles evaden el Impuesto a la Renta. El 69% de propietarios de casas de playa no declara ingresos al alquilar sus predios. Se viene fiscalización a 250 casas de playa.’ La brecha de incumplimiento enel pago de impuesto a la renta por alquileres de predios es alta, según un informe elaborado por la Sunat. La administración tributaria ya identificó a los contribuyentes que evaden.

26 de enero del 2011. Hace 15 años. Las tarifas de agua subirán en 7% este año.
26 de enero del 2011. Hace 15 años. Las tarifas de agua subirán en 7% este año.

26 de enero del 2016. Hace 10 años

RÉCORD DE DEPÓSITOS A PLAZO EN DÓLARES

Expectativas de que la depreciación de la moneda continúe este año incentivan a ahorristas a refugiarse en depósitos en dólares. Analistas prevén que la tendencia continuará. Al cierre del último mes del 2015, los depósitos a plazos en dólares sumaron US$ 9,750 millones, incrementándose en US$ 1,949 millones en relación a diciembre del 2014, según estadísticas del Banco Central del Reserva (BCR).

26 de enero del 2021. Hace 5 años

TRES DE CADA 10 HOSPITALIZADOS PODRÍAN IR A LA UCI, PERO YA NO HAY CAMAS

Minsa proyecta inicialmente vacunar a 22.2 millones de personas este año. El costo es de S/ 3,153 millones. Precio del dólar trepa hasta S/ 3.64 debido al incremento de la crisis sanitaria por la segunda ola. Hubo sesión extraordinaria del Gabinete en la que se afinaron medidas económicas, sanitarias y sociales, pero se decidió no hacer anuncios. Si se redujeran aforos y se ampliara toque de queda solo habría costo marginal para la economía.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.