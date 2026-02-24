24 de febrero del 2011. Hace 15 años

DÓLAR ROZÓ LOS S/. 2.80

Jornada de ayer fue la más volátil en lo que va del año. Bancos fueron los que más demandaron el billete verde. Se negociaron US$729 millones en el mercado cambiario. La tasa de interés para préstamos en moneda extranjera a un día alcanzó un nivel récord. Crecimiento del crédito aún está por encima del 20%. El Banco Central de Reserva salió a calmar el mercado cambiario, pero esta vez no intervino con operaciones de compra y venta, sino que conversó con los tesoreros de las entidades bancarias. Al final, la cotización del dólar cerró en S/. 2.786.

24 de febrero del 2011. Hace 15 años. Gobierno decide embalsar precios de los combustibles.

24 de febrero del 2016. Hace 10 años

FALTA DE NORMA IMPIDE ABARATAR MEDICAMENTOS HASTA EN 40%

El Ministerio de Salud aún no da luz verde a reglamento para medicinas biológicas y biosimilares, pese a que hay un proyecto listo y discutido en Consejo Nacional de Salud. La ley de medicamentos tiene en vigencia ocho años, pero hasta ahora no se aprueba el reglamento que permite el ingreso de los biosimilares. Hay laboratorios que han presentado medidas cautelares que impiden a Digemid registrar los productos de otros laboratorios. Dos años de retraso. La leypara alimentación saludable para combatir la comida chatarra hasta ahora no tiene reglamento y está entrampada en la PCM.

24 de febrero del 2021. Hace 5 años

CADA VEZ SON MÁS LAS MYPES QUE RECURREN A CRÉDITOS INFORMALES

Préstamos se dan a plazos cortos, que van de un día a un mes, y a tasa de interés anual de entre 100% y 1,000%. Ministerio de Economía estima que de los S/ 2,000 millones para créditos a mypes en problemas por la emergencia sanitaria, el 22.6% no será devuelto.