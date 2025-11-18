18 de noviembre del 2010. Hace 15 años

LOS FONDOS MUTUOS SE VAN AL CIELO

Logran monto récord de US$ 5,446 millones. Rinden hasta 53% en lo que va del año. Hay 272 mil inversionistas que arriesgan en los fondos mutuos. Hay 12 mil personas con nervios de acero que son las más ganadoras con los fondos mutuos, pues invierten en aquellos vinculados a renta variable. En esta edición, el ranking en lo que va del año.

18 de noviembre del 2015. Hace 10 años. Banco de la Nación mira el leasing inmobiliario.

18 de noviembre del 2015. Hace 10 años

BCR CONSIDERA INCONVENIENTE BAJAR IMPUESTOS, POR EL MOMENTO

Plantea postergar la disminución del Impuesto a la Renta prevista para el 2017. El próximo Gobierno debería evitar perder más ingresos fiscales, dada la tendencia de caída de la recaudación tributaria, advirtió el presidente del Banco Central, Julio Velarde. RECUADRO LAS CLAVES: Menos de 3.1%. Ahora el Banco Central estima un menor crecimiento económico para el 2015. Reducción de pago. Más de 6,600 contribuyentes pidieron disminuir el pago del Impuesto a la Renta.

18 de noviembre del 2020. Hace 5 años

SAGASTI TRAZA AGENDA Y MODERA EXPECTATIVAS FRENTE A LAS DEMANDAS

Admite que será difícil atender todos los pedidos, pues se garantizará el respeto del equilibrio fiscal. Plantea buscar un punto medio entre la reducción de los contagios de covid sin afectar la economía. Insta a los empresarios a comprometerse con la reactivación económica a fin de generar trabajo. Ofrece mayor inversión en ciencia, innovación y tecnología, así como ampliar el acceso a Internet.