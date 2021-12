El mayor auge de fusiones y adquisiciones de la historia no muestra signos de desaceleración.

Las empresas anunciaron más de US$ 5 billones en acuerdos en el 2021, según datos compilados por Bloomberg, superando en casi US$ 1 billón el récord anual anterior establecido en el 2007 gracias a una ola tras otra de fusiones y adquisiciones transformadoras hasta las festividades.

Alentadas por el dinero barato y un mercado de valores en alza, las empresas cerraron acuerdos para impulsar el crecimiento, adquirir nuevas capacidades o simplificar sus estructuras corporativas. De hecho, cada día hábil de este año, una empresa batió su propio récord de adquisiciones, como la compra de Cerner Corp. por US$ 28,300 millones por parte de Oracle Corp., la mayor operación de su historia. En muchos casos, los inversionistas han animado a las empresas a llevar a cabo acuerdos.

“Las juntas directivas, los accionistas y los equipos directivos analizaron la volatilidad y el mercado de fusiones y adquisiciones no perdió el ritmo durante 12 meses en el 2021″, dijo Stephan Feldgoise, codirector de fusiones y adquisiciones globales en Goldman Sachs Group Inc.

El año vio a compañías emblemáticas como Johnson & Johnson y General Electric Co. anunciar divisiones corporativas, una guerra de ofertas por el ferrocarril Kansas City Southern que terminó en una adquisición de US$ 31,000 millones por parte de Canadian Pacific Railway Ltd. y la fusión planificada de los negocios de medios de AT&T Inc. con Discovery Inc.

A casi dos años del inicio de la pandemia, los negociadores esperan que el ritmo siga siendo fuerte el próximo año.

“A pesar de que hemos batido un récord en el mercado de fusiones y adquisiciones, creo que somos capaces de alcanzar mayores cotas si la confianza de los directores ejecutivos y de los directorios sigue siendo fuerte”, dijo Cary Kochman, codirector global de fusiones y adquisiciones de Citigroup Inc.

Fiebre de capital privado

Uno de los principales impulsores del flujo de operaciones han sido las empresas de capital privado, cuyo gasto en adquisiciones representó un récord del 24% del valor de las transacciones mundiales este año, según los datos compilados. La adquisición de Medline Industries Inc. por US$34.000 millones y la compra de Athenahealth Inc. por US$ 17,000 millones, ambas por grupos de patrocinadores financieros, destacan como las mayores del año y marcan el regreso de las operaciones en club que se hicieron menos comunes tras la crisis financiera.

Las empresas de adquisición, que cuentan con más de US$ 2 billones de “polvo seco”, probablemente buscarán adquisiciones aún mayores en el 2022, según Eric Schiele, socio corporativo del bufete de abogados Kirkland & Ellis. “No creo que esa parte del mercado vaya a ninguna parte”, dijo, añadiendo que los patrocinadores generalmente tienen una ventaja sobre los estratégicos en el actual entorno antimonopolio más estricto.

Por otra parte, las cada vez más populares compañías de adquisición con fines especiales (SPAC, por sus siglas en inglés), cuyo único objetivo es comprar otra empresa, añadieron miles de millones al total de operaciones. Alrededor de una cuarta parte del capital de las SPAC expirará a fines del 2022, según estimaciones de JPMorgan Chase & Co., por lo que es probable que las compañías de “cheque en blanco”, como también se conocen, sigan compitiendo con otros compradores para llevar a cabo sus propias adquisiciones en toda una serie de sectores el próximo año, incluso cuando la popularidad del vehículo haya decaído, dicen los asesores.

Entusiasmo imperturbable

Aunque los riesgos para la carrera de los récords parecen aumentar con la propagación de nuevas variantes de COVID-19, los problemas de la cadena de suministro, la perspectiva de aumentos de las tasas de interés, la inflación y un entorno antimonopolio más estricto, no están haciendo mucho para frenar el entusiasmo de los negociadores.

“Hoy parece que no hay ningún cambio en marcha para el 2022″, dijo Adam Emmerich, socio corporativo de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. “Se puede ver en los mercados de acciones, en los mercados de deuda y en las conversaciones que estamos teniendo con los equipos de administración y las juntas directivas de las empresas”.

Algunos asesores afirman incluso que las grandes operaciones de US$ 50,000 millones o más que caracterizaron los auges pasados por fin volverán de forma más pronunciada en el 2022.

“Si el mercado de valores se mantiene y ningún acontecimiento importante lo afecta, creo que todos los acuerdos de tamaño, incluso los acuerdos muy grandes, son eminentemente factibles”, dijo Martha McGarry, codirectora de la práctica de fusiones y adquisiciones de Mayer Brown LLP en Estados Unidos.

Otros dicen que el ambiente en torno a la aplicación de las leyes antimonopolio podría impedirlo: “Creemos que las empresas van a ser cautelosas a la hora de realizar transacciones de alto perfil para la transformación de la industria hasta que haya más claridad respecto al entorno normativo antimonopolio”, dijo Gary Posternack, director global de fusiones y adquisiciones de Barclays Plc. “Es probable que sigamos viendo un número de transacciones en el rango de US$ 1,000 millones a US$ 10,000 millones, frente a las megatransacciones que vimos en algunos años anteriores”.

En cualquier caso, las empresas se han sentido más cómodas con los acuerdos.

Salto transfronterizo

Hasta septiembre, se habían anunciado un 30% más de transacciones para objetivos fuera de sus fronteras que en todo el año pasado, según David Wah, jefe de asesoría global de Credit Suisse Group AG. Eso incluye el anuncio de este mes de que la biotecnológica australiana CSL Ltd., entre cuyos asesores se encontraba Credit Suisse, acordó adquirir el fabricante de medicamentos suizo Vifor Pharma AG por casi US$ 12,000 millones.

“No observamos nada que nos haga esperar que el mercado de fusiones y adquisiciones se desplome o se derrumbe el año que viene”, dijo Marco Caggiano, codirector de fusiones y adquisiciones en Norteamérica de JPMorgan Chase & Co.