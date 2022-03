Los precios del crudo referencial Brent subieron el jueves a cerca de US$ 120 el barril, en medio de la paralización de las exportaciones de petróleo ruso debido a que los operadores tratan de evitar embrollarse con las sanciones.

El apoyo también provino de los inventarios de crudo de Estados Unidos, que se encuentran en mínimos de varios años, lo que ayudó a elevar los futuros del Brent hasta US$ 119,84 por barril, su nivel más alto desde 2012.

A las 10:24 GMT, el crudo Brent subía US$ 2,18 o un 1.9% a US$ 115,11 el barril.

El Brent ha ganado cerca de un 37% en los últimos 30 días y el diferencial a seis meses del contrato alcanzó el jueves un récord de más de US$ 21 por barril, lo que indica una oferta muy ajustada.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate alcanzó un máximo de US$ 116,57, su cota más alta desde 2008, antes de retroceder un poco hasta los US$ 113,12, con una subida de US$ 2,52 o un 2.3%.

Las ganancias se produjeron tras una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra el sector de refinación de petróleo de Rusia, lo que hace temer que las exportaciones rusas de petróleo y gas sean el siguiente objetivo.

“Esperamos que las exportaciones de petróleo ruso se desplomen en 1 millón de bpd por el impacto indirecto de las sanciones y las acciones voluntarias de las empresas”, dijo el director general de Rystad Energy, Jarand Rystad. “Es probable que los precios del petróleo sigan subiendo, potencialmente más allá de US$ 130 por barril”.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos colectivamente como OPEP+, decidieron mantener un aumento de la producción de 400,000 bpd en marzo, a pesar de la subida de los precios, desoyendo las peticiones de los consumidores de mayores incrementos.

“Aunque algunos siguen obsesionados con la idea de que un acuerdo con Irán proporcionará el alivio que tanto se necesita (del aumento de los precios del petróleo), volvemos a advertir que el acuerdo aún no está cerrado y que las sumas implicadas serían simplemente demasiado pequeñas para compensar una importante interrupción rusa”, sostuvo en una nota Helima Croft, analista de RBC Capital.

En tanto, los inventarios de petróleo de Estados Unidos siguieron disminuyendo. Los tanques en el centro de distribución de crudo de Cushing, en Oklahoma, estaban en su punto más bajo desde 2018, mientras que las reservas estratégicas de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en casi 20 años.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

¿Quieres aprovechar al máximo la aplicación de cámara que viene por default en tu celular Android? Aquí te traemos 3 sencillos trucos relacionados a esta herramienta que te serán de gran utilidad.