Los precios del oro se fortalecían el martes, debido a que una caída del dólar y los riesgos al crecimiento global que plantea el aumento de casos de la variante ómicron aumentaban el atractivo del metal como refugio seguro.

A las 10:17 GMT, el oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,795.70 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2% a US$ 1,797.90.

Si bien un dólar más bajo ha ayudado al oro, “los mercados aún se muestran reacios a subir significativamente los precios al contado, sabiendo que los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían aumentar con las alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos que se avecinan el próximo año”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

El índice dólar recuperó parte de sus pérdidas durante la sesión en Asia, pero operaba con una ligera baja, lo que volvía al lingote más económico para los compradores con otras divisas.

“Si bien el (reciente) anuncio de la reducción gradual de los estímulos la Fed fue ligeramente negativo para el oro, ha tenido cierto apoyo debido a las preocupaciones sobre la variante ómicron”, comentó Ajay Kedia, director de Kedia Commodities en Mumbai.

El lingote suele ser considerado como una cobertura contra las fuertes alzas de precios, pero las alzas de tasas de interés podrían frenar las presiones inflacionarias, a la vez que reducen el atractivo del oro, que no rinde intereses.

Las acciones europeas se recuperaban después de una ola de ventas en la sesión anterior, pero las preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus aún persisten, en medio de restricciones más estrictas en Europa y en otros lugares que amenazan con hundir la economía mundial antes del Año Nuevo.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1.8% a US$ 22,64 la onza, el platino sumaba un 1.1% a US$ 942,49 y el paladio trepaba un 4.4% a US$ 1,825.50.

