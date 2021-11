Los precios del oro cotizaban estables este miércoles ante un ligero retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con los inversores evitando hacer grandes apuestas antes de la publicación de datos clave y de las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal.

A las 0928 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,792.24 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.5% a US$ 1,791.80.

El lingote retrocedió bajo la marca clave de US$ 1,800 a principios de esta semana cuando la nominación para un nuevo período del presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó apuestas de un pronto endurecimiento de la política monetaria e impulsó al dólar.

El alza del billete verde encarece a las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Las tasas de interés reales siguen siendo negativas y la incertidumbre por el COVID-19 respalda al oro, pero cierto alivio de que un nuevo período de Powell asegurará la continuidad ha impulsado los mercados financieros y presionado al lingote, según la analista de StoneX Rhona O’Connell.

En general, el ánimo entre los inversores en oro sigue siendo cauto antes de las minutas de la última reunión de la Fed, dijo O’Connell.

La atención también se centrará en una serie de datos de Estados Unidos, incluidas las cifras de crecimiento económico y el índice fundamental de precios de los gastos de consumo personal, que se publicarán más tarde en el día.

El platino ganaba un 0.8% a US$ 976.73 por onza, mientras que el paladio subía un 0.9% a US$ 1,884.25 y la plata restaba un 0.1% a US$ 23.63.