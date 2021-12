Los precios del oro caían el martes y el dólar se fortalecía, antes de una reunión de la Reserva Federal (Fed) que los inversionistas estarán observando en busca de pistas sobre el ritmo al que el banco central de Estados Unidos planea retirar las medidas de estímulo aprobadas para enfrentar la pandemia.

A las 09:23 GMT, el oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,782.60 la onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.2% a US$ 1,784.60.

“La fortaleza del dólar y el aumento de las tasas de interés reales en Estados Unidos por las expectativas de inflación decrecientes, medidas por las tasas de inflación de equilibrio, son los factores que mantienen al oro por debajo de los US$ 1.800 la onza”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

“Los participantes del mercado seguirán de cerca la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto para ver cómo reacciona el banco central ante la inflación elevada, lo que probablemente resultará en movimientos de precios más grandes”, agregó.

El dólar se mantenía firme, lo que limitaba la demanda de lingotes de compradores con otras monedas. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían levemente desde el mínimo de una semana tocado en la sesión anterior, lo que también presionaba al oro.

La Fed empezará su reunión de política monetaria de dos días más tarde. Se espera que anuncie que pondrá fin a las compras de bonos, lo que podría llevar a aumentos de las tasas de interés el próximo año.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.4% a US$ 22,21 la onza; el platino retrocedía un 0.2% a US$ 928,12; y el paladio subía un 0.3% a US$ 1,685.77.

Con información de Reuters.

