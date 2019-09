Los precios del cobre caían este jueves, con la atención del mercado en la floja demanda de China y en una reunión en Washington entre funcionarios chinos y estadounidenses, que busca resolver una prolongada disputa comercial.

A las 1020 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.39% a US$ 5,791.5 por tonelada.

"Lo macro es por ahora la principal influencia en los metales", dijo Ben Davis, analista de Liberum. "No se han dado las alarmas en los fundamentos. La demanda china ha sido débil, pero no es nada catastrófico".

Delegados de comercio Estados Unidos y China están listos para retomar las conversaciones cara a cara por primera vez en casi dos meses. Las negociaciones del jueves y el viernes buscan sentar las bases para un diálogo de nivel más alto a principios de octubre.

En tanto, la Reserva Federal (Fed) cumplió el miércoles con una muy esperada rebaja de tasas de interés que apunta a prolongar una década de expansión económica de Estados Unidos, pero ofreció pocas señales sobre si se producirá un nuevo recorte del costo del crédito.

Describiendo las perspectivas económicas de Estados Unidos como "favorables", el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el recorte de tasas fue pensado "para dar un seguro contra los riesgos actuales", incluido el débil crecimiento global y las resurgentes tensiones comerciales.

"Si bien se esperaba el recorte de 25 puntos básicos, que los responsables políticos se separen de una mayor acción de flexibilización ha tomado por sorpresa al mercado", dijeron analistas de Marex Spectron en una nota.

El nivel de apoyo para el cobre se ubica en el promedio móvil de 21 días de alrededor de US$ 5,760. Movimientos alcistas se enfrentan al promedio móvil de 50 días cerca de US$ 5,830 seguido por el promedio móvil a 100 días a US$ 5,900.