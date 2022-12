El precio del oro subía un 1% y superaba la cota de los US$ 1,800 el martes, mientras el dólar caía a mínimos de sesión tras el sorprendente ajuste de la política monetaria del Banco de Japón y los mercados sopesaban las perspectivas de la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro al contado subía un 0.8% a US$ 1,802.11 por onza a las 09:25 GMT. Los futuros del oro estadounidense subían un 0.8% a 1,812.50.

El atractivo de los lingotes entre los inversores extranjeros se vio favorecido por la caída del índice dólar, mientras que el yen se disparaba después de que el Banco de Japón decidió revisar su política de control de la curva de rendimientos.

Según Han Tan, analista jefe de mercados de Exinity, el oro al contado está teniendo otra oportunidad de brillar gracias al retroceso del dólar estadounidense, y añadió que “el próximo tramo a la baja del dólar debería llevar al oro al contado a un nuevo máximo de ciclo por encima de los US$ 1,824.50”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central ofrecerá más subidas de tasas de interés el próximo año, incluso cuando la economía se dirige hacia una posible recesión. Otros grandes bancos centrales también han subrayado una postura similar.

El lingote ha perdido más de US$ 260 desde su máximo de marzo, a medida que los bancos centrales mundiales intensificaban sus esfuerzos para combatir la creciente inflación.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, unas tasas más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener el activo, que no rinde intereses.

En tanto, China se enfrentó a un aumento de los casos de COVID-19 y el Banco Mundial recortó sus perspectivas de crecimiento para este año y el siguiente para el principal consumidor de lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2.9% a US$ 23.62 la onza, el platino ganaba un 1.4% a US$ 993.01 y el paladio sumaba un 1.9% a US$ 1,700.17.

