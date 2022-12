El precio del oro subía ligeramente el lunes, ya que el debilitamiento del dólar contrarrestaba la presión sobre el lingote ante las expectativas de que las tasas de interés suban en Estados Unidos durante más tiempo de lo previsto.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,797.17 por onza a las 09:15 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,807.20.

El índice dólar caía un 0.4%, lo que abarataba el precio del oro para los compradores extranjeros.

Sin embargo, “para ver un repunte más sostenido del valor del metal dorado, tenemos que acercarnos al momento en que finalicen las subidas de tasas de la Fed”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sostuvo la semana pasada que el banco central ofrecerá más subidas de tasas de interés el próximo año, incluso mientras la economía se dirige hacia una posible recesión, empujando al oro a una segunda pérdida semanal consecutiva.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, unas tasas de interés más altas elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

En tanto, en China, principal consumidor de oro, el COVID-19 está golpeando a la bolsa de Pekín y extendiéndose rápidamente por el centro financiero de Shanghái.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 0.6% a US$ 23.33 la onza, el platino subía un 1.7% a US$ 1,008.25 y el paladio ganaba un 1.3% a US$ 1,736.25.

Con información de Reuters