El precio del oro retrocedía el lunes desde máximos de más de ocho meses, ante la fortaleza del dólar, aunque las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense se muestre menos agresiva a la hora de subir las tasas de interés mantenían al lingote muy por encima del nivel de US$ 1,900 por onza.

El oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,914.04 por onza a las 09:19 GMT, tras alcanzar su máximo desde finales de abril a US$ 1,929 por onza a comienzos de la sesión.

Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3% a US$ 1,915.80.

LEA TAMBIÉN: Exportaciones mineras sufren su mayor caída en noviembre

El dólar subía un 0.3%, lo que hacía del oro una apuesta relativamente menos atractiva para los tenedores de otras divisas.

Los futuros de los fondos de la Fed prevén ahora una subida de las tasas de interés de un cuarto de punto por parte del banco central estadounidense en su próxima reunión de febrero, después de que los datos de la semana pasada mostraron que los precios al consumidor cayeron inesperadamente en diciembre.

La encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan indicó la semana pasada que las perspectivas de inflación a un año se redujeron a una lectura preliminar del 4% este mes, la lectura más baja desde abril de 2021.

El oro, que no rinde intereses, tiende a beneficiarse cuando las tasas de interés son bajas, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.2% a US$ 24.20 la onza, tras tocar un máximo de casi dos semanas. El platino caía un 1.1% a US$ 1,053.49 y el paladio perdía un 1.9% a US$ 1,756.64.

Con información de Reuters