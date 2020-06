Los precios del oro caían este miércoles, presionados por la fortaleza del dólar y debido a que el optimismo sobre una posible vacuna para el COVID-19 y una recuperación económica de la pandemia perjudicó la demanda del lingote y respaldó a los activos de riesgo.

El oro al contado bajaba un 0.7% a US$ 1,715.27 la onza a las 1026 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.9% a US$ 1,721.40.

Las esperanzas de un tratamiento para el COVID-19 y el alza del dólar tras los sólidos datos de ventas minoristas de Estados Unidos y un aumento en la producción manufacturera impulsaron la toma de ganancias en el mercado del oro, dijo Jigar Trivedi, analista de materias primas del corredor de Mumbai, Anand Rathi Shares.

Contra una canasta de monedas, el índice del dólar subía un 0.3%.

Los inversores también estaban atentos a los acontecimientos en Beijing, que canceló decenas de vuelos nacionales el miércoles, aumentando los intentos de contener un nuevo brote del coronavirus.

“Si los gobiernos confirman una segunda ola de coronavirus, entonces es muy probable tener un precio de US$ 1,740 (para el oro)”, dijo Trivedi de Anand Rathi.

Entre otros metales, el paladio subía un 0.2% a US$ 1,934.81 la onza, mientras que el platino perdía un 0.9% a US$ 813.3. En tanto, la plata ganaba un 0.3% a US$ 17.44.