Durante las primeras horas del martes 27 de junio, el dólar en Perú opera a la baja, mientras los mercados están a la espera de nuevos datos de la Reserva Federal (FED) sobre las tasas de interés de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó la jornada en S/ 3.644 por dólar, una ligera caída frente al cierre de la jornada pasada de S/ 3.645, de acuerdo a datos de la Agencia Bloomberg.

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 4.26% en comparación con la última cotización de 2022, en S/ 3.807.

Mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.77 y se vende a S/ 3.80, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.782 a la compra y S/ 3.783 a la venta.

¿Qué pasó en Estados Unidos?

Wall Street bajó el día anterior, lastrada por las tecnológicas, mientras que en un poco activo mercado el Dow Jones intentó estabilizarse tras varias sesiones de descensos.

Wall Street se vio afectado por la incertidumbre generada por la rebelión de mercenarios rusos y sus implicaciones en el futuro del presidente Vladimir Putin. Aunque Putin agradeció a los combatientes por su retirada para evitar derramamiento de sangre, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la situación en Rusia aún es incierta.

Este clima de incertidumbre impactó especialmente en las acciones vinculadas al crecimiento, con empresas como Meta Platforms Inc, Alphabet Inc y Tesla Inc registrando fuertes caídas.

