El precio del cobre, del que Chile es el primer productor mundial, alcanzó este lunes los US$ 4.11 la libra, su valor más alto en siete años y que lo devuelve a máximos registrados en setiembre del 2011, informó la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

“El precio del cobre está siguiendo un rally importante y eso obviamente es una buena noticia. Es muy bueno para las arcas fiscales y también puede movilizar más inversión en el sector minero”, afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El metal rojo registró su precio más alto desde el 8 de setiembre del 2011 y se encuentra ahora a solo 11% del máximo histórico de US$ 4.60 por libra alcanzado el 7 de febrero de ese mismo año.

El buen desempeño de los últimos 10 días se produjo por la reapertura del mercado chino, primer socio comercial de Chile y principal consumidor de cobre del mundo, después de la celebración de Año Nuevo el pasado 12 de febrero, tras la cual se experimentó un fuerte impulso en la demanda del metal rojo.

El alza en el precio comenzó hace meses, cuando el gigante asiático empezó a mostrar los primeros signos de mejora tras el cierre por la pandemia del COVID-19, y ahora continúa gracias al contexto favorable a escala mundial por los recientes avances en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

Con este resultado, el precio promedio anual alcanza ya los US$ 3.67 la libra, cumpliendo las expectativas que Cochilco anunció en enero y ubicándose por encima de los US$ 2.8 de la media anual del 2020.

“Hay que ser prudentes. Sabemos que los ‘commodities’ en general, y el precio del cobre es uno de ellos, tiene volatilidad y eso significa que existen períodos donde puede subir pero también donde puede tender a disminuir”, agregó Cerda.

Chile no ha detenido sus operaciones mineras pese a la pandemia, siendo la industria clave en la recuperación económica tras la crisis sanitaria, que ha generado más de 20,000 decesos y casi 800,000 contagios totales por COVID-19.

Según Cochilco, la proyección promedio del precio del cobre para el 2021 es de US$ 3.30 la libra, por encima de la anterior estimación, que fue de US$ 2.90, y para el año 2022 pronostica que el valor del metal estará en torno a US$ 3.

El cobre, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50% de las exportaciones.

En el país operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías, y la industria minera representa cerca de 10% del PBI.