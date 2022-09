Los precios del cobre se recuperaban el martes gracias a una baja del dólar, pero la preocupación por el crecimiento y la demanda mundial debido a la subida de las tasas de interés y el aumento de los inventarios sigue dominando el ánimo en el mercado.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.8% a US$ 7,401 la tonelada a las 09:57 GMT. El lunes había caído a US$ 7,292 la tonelada, lo que supone un descenso del 32% desde que alcanzó un máximo histórico de US$ 10,845 en marzo.

“Los mercados están negociando lo macro en este momento y el cobre no es una excepción. Cualquier debilidad del dólar desencadenará un repunte de alivio, aunque solo sea a corto plazo”, dijo Geordie Wilkes, analista de Sucden Financial.

“Pero dada la debilidad de los fundamentos, esperamos que los precios del cobre sigan con una tendencia a la baja”, agregó.

El dólar caía frente a sus principales pares, lo que hace que las materias primas cotizadas en dólares sean más baratas para los compradores con otras divisas, lo que podría ayudar a impulsar la demanda si la tendencia persiste.

Las relación es utilizada por los fondos que operan con señales de compra y venta a corto plazo a partir de modelos numéricos.

Sin embargo, las expectativas de reducción de la demanda de cobre en Europa, debido a la recesión industrial provocada por la crisis energética, limitan las ganancias.

Entre otros metales industriales, el aluminio bajaba un 0.3% a US$ 2,132 por tonelada, el zinc perdía un 0.6% a US$ 2,907, el estaño ganaba un 0.3% a US$ 20,700 y el níquel retrocedía un 0.7% a US$ 22,055.

Con información de Reuters