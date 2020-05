Los precios del oro avanzaban el jueves, después de una sombría serie de datos económicos que elevó los temores sobre el crecimiento mundial, aunque un dólar más fuerte y el alivio de cierres por el coronavirus en muchos países limitaban la subida.

A las 1006 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.4% a US$ 1,691.95 la onza y los futuros del oro en Estados Unidos trepaban un 0.6% a US$ 1,698 la onza.

Carsten Menke, analista de Julius Baer, dijo que los precios llevan rondando los US$ 1,700 desde hace un tiempo.

Según indicó, hay “un cierto pulso” entre los que anticipan otro deterioro del escenario económico y entran al mercado, y los que esperan una recuperación gradual según se levantan las restricciones por el coronavirus y estudian no agregar más oro a sus carteras.

Las ganancias de un activo seguro como el dólar limitaban el avance del lingote. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas , tocaba un pico de más de una semana.

El metal dorado perdió más de un 1% en la víspera, debilitado por la fortaleza del dólar y la reactivación de algunas refinerías de oro, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro a nivel global.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.4% a US$ 1,804.90 la onza, el platino ganaba un 0.8% a US$ 754.35 y la plata avanzaba un 0.6% a US$ 15.01.