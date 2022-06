Una diferencia clave entre el desplome de este año y el mercado bajista del 2018 es que esta vez hay más apalancamiento en el sistema, dijo Zhao el miércoles en el Point Zero Forum, en Zúrich. Mencionó los fondos y proyectos financieros descentralizados que se prestan entre sí de “forma circular”.

Sin embargo, las “cascadas” de desapalancamiento que han provocado que el desplome se acelere en las últimas semanas son cada vez más pequeñas, según Zhao , quien dirige la bolsa de criptomonedas más grande del mundo.

”Así que creo que todavía estamos viendo algunos de los efectos en cascada, pero cada vez que cae en cascada, afortunadamente es en un número menor”, dijo. “Así que creo, realmente espero, no puedo predecirlo con seguridad, pero creo que probablemente ya pasó la peor parte”.

Zhao también dijo que Binance tiene la “responsabilidad” de ayudar a las criptoempresas en dificultades.

Sus comentarios se conocieron después de que Sam Bankman-Fried , el multimillonario de las criptomonedas que cofundó la bolsa rival FTX Trading Ltd., proporcionara líneas de crédito a la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFi Inc. y a la bolsa de activos digitales Voyager Digital Ltd.