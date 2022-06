El patrón de la plataforma de compraventa de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, declaró que aportará US$ 500 millones para financiar la compra de Twitter por parte de Elon Musk para “apoyar la libertad de expresión”.

“Twitter es probablemente la plataforma de libertad de expresión más importante en el mundo” declaró el empresario canadiense de origen chino en París, durante el salón VivaTech. “Queremos apoyar la libertad de expresión” añadió el empresario, conocido como “CZ”.

Musk anunció en abril que quería comprar Twitter por 44,000 millones de dólares, para devolver a la red social el marco de libertad que la caracterizó cuando fue creada.

Musk se declaró dispuesto a readmitir en la red al expresidente estadounidense Donald Trump, que había sido excluido tras los incidentes que desembocaron en la invasión del Capitolio en Washington, el 6 de enero del 2021.

A principios de mayo, Musk (fundador de Tesla) anunció que disponía de más de US$ 7,000 millones para financiar la transacción, pertenecientes a varios inversores, entre ellos el fundador del grupo informático Oracle, Larry Ellison (US$ 1,000 millones), el fondo Sequoia Capital (US$ 800 millones) y Binance (US$ 500 millones).

Pero Musk se encuentra ahora en un pulso con la cúpula dirigente de Twitter, a la que acusa de no aclarar cuántas cuentas falsas existen en la red.

“CZ” tiene 6.4 millones de seguidores en Twitter, y aseguró que se atendrá a la decisión de Musk.

“Si Elon quiere ir hasta el final, le seguiremos. Si Elon anula la transacción, es muy probable que nos retiremos igualmente”, resumió el empresario.

Musk tiene previsto celebrar una sesión de preguntas y respuestas con los empleados de Twitter este jueves, la primera desde su oferta de compra.