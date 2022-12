La temporada navideña llega a su fin, y con ello, la venta del clásico panetón, uno de los productos más representativos del Perú que registró grandes ventas en el extranjero por US$ 6.3 millones entre enero y octubre del 2022.

Dicho monto representa un crecimiento en las ventas de 10.4%, según datos de la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La exportación de los panetones -mayoritariamente en caja y en bolsa de 900 gramos- tuvo como destino 19 países del mundo en el presente año.

Como líder indiscutido del ránking figura Estados Unidos al concentrar el 54.9% del total de los panetones exportados. Asimismo, se registró también un incremento del 39.6% en otros mercados, como en Chile (US$ 1 millón 136 mil), Bolivia (US$ 529 mil 641), Japón (US$ 306 mil 316) y Bélgica (US$ 216 mil 468).

En el top diez también figuran los países como España, Países Bajos, Ecuador, Costa Rica y Canadá.

Con montos menores, se retomaron los envíos de este producto Colombia y Curazao. En tanto, el panetón dejó exportarse en Singapur, Santa Lucía y Reino Unido. ADEX informa que se enviaron muestras a Italia y Cuba.

¿Cómo se prefieren los panetones?

En el mercado actual hay una gran variedad de panetones. A diferencia del tradicional con pasas y frutas confitadas, las compañías continúan innovando con nuevos insumos, incluyendo en su fabricación productos como la harina de lúcuma, moringa, maíz morado, chispas de chocolate y trozos de castaña, entre otros ingredientes.

Según ADEX, Nestlé Perú fue la principal empresa exportadora de panetones, seguida de la Compañía Nacional de Chocolates, Gloria, Gelafrut, panificadora Bimbo del Perú, Esencias Químicas, Alicorp, JM Importadora Exportadora y Servicios, Sagastegui Distribuidores, Gerald & Camila Export, entre otras marcas.