Los precios del oro subían este lunes a su mayor nivel en más de dos meses en una sesión con escasas operaciones por fin de año, impulsados por la baja del dólar y ataques militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

El oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,513.30 la onza a las 0757 GMT, luego de tocar su cota más alta desde el 25 de octubre a US$ 1,515.80. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,516.90.

“Estamos viendo ajustes de posiciones para el próximo año y cambios de carteras antes de fin de año, sumado a niveles de liquidez muy bajos, eso esencialmente está exacerbando la volatilidad”, dijo Ilya Spivak, estratega senior de monedas en DailyFx.

El Ejército estadounidense realizó ataques aéreos el domingo en Irak y Siria contra grupos milicianos apoyados por Irán, lo que brindaba un respaldo modesto al oro, según Spivak. El oro es considerado como una inversión de refugio en momentos de incertidumbre geopolítica y económica.

El dólar también caía frente a una cesta de monedas rivales, lo que hacía al oro más económico para los tenedores de otras divisas.

Los precios del oro han subido casi un 18% este año y se encaminan a cerrar su mejor año desde 2010, principalmente debido a la guerra comercial de 17 meses entre Estados Unidos y China y su impacto sobre el crecimiento económico global.

En el frente comercial, el Ministerio de Comercio de China dijo el domingo que ha “lidiado proactivamente” con las fricciones comerciales con Estados Unidos este año.

Los participantes del mercado, sin embargo, permanecen cautos a pesar de que Washington y Beijing dicen que se acercan a ratificar su acuerdo.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.9% a US$ 17.91 la onza, mientras el platino ganaba un 0.8% a US$ 951.90 y el paladio avanzaba un 0.2% a US$ 1,908.11 la onza.