Los precios del oro tocaron el jueves su nivel más alto en un mes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, minimizó los temores de una reducción temprana del apoyo monetario, lo que provocó que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaran.

A las 1053 GMT, el oro al contado cotizaba estable en US$ 1,825.27 la onza luego de trepar a su nivel más alto desde el 16 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1% a US$ 1,827.10.

En un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, Powell dijo que el mercado laboral del país “aún está muy lejos” del progreso que el banco central quiere ver antes de reducir su apoyo a la economía, y la alta inflación actual se aliviará pronto.

“La reducción aún no está en las cartas y la Fed continuará con sus compras de bonos. Por lo tanto, es probable que veamos más liquidez en el mercado, lo que al final ayudará a los precios del oro”, dijo el analista de Commerzbank Eugen Weinberg.

“Por el momento, es probable que los precios del lingote se consoliden alrededor del nivel actual. Pero esperamos que la aceleración de los aumentos de precios ocurra hacia fin de año”.

Indicadores clave de inflación de Estados Unidos mostraron esta semana que los precios al productor registraron en junio su mayor alza anual en más de 10 años y medio, mientras que los precios al consumidor tuvieron su mayor aumento en más en 13 años.

El índice dólar retrocedió desde máximos recientes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron.

La plata se mantenía estable en US$ 26.23 por onza, mientras que el platino subía un 0.8% a US$ 1,141.23 luego de tocar máximos de un mes. El paladio caía un 0.9% a US$ 2,801.63 la onza.