Los precios del oro tocaban máximos de dos semanas el martes, animados por la demanda de activos seguros después de que una advertencia sobre ingresos de Apple puso de manifiesto el impacto financiero por la epidemia del coronavirus en China.

A las 0717 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.4% a US$ 1,586.93 la onza, tras tocar su nivel más alto desde el 3 de febrero, a US$ 1,587.40. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.2% a US$ 1,590.

Apple redujo su previsión de ingresos para el trimestre terminado en marzo debido a la disrupción generada por el virus en China y una menor demanda en el mercado del gigante asiático.

La cifra de nuevos infectados en la China continental cayó por debajo de los 2,000 el martes por vez primera desde enero, según las autoridades sanitarias, aunque los expertos mundiales advirtieron que es muy pronto aún para declarar que el brote está siendo contenido.

El dólar, considerado igualmente un activo de refugio en tiempos de incertidumbre económica y política, superaba máximos de cuatro meses frente a una cesta de destacadas monedas rivales.

"El dólar y el oro tienen una correlación negativa, pero en este momento aunque el dólar se está apreciando, el oro también está subiendo, lo que significa que la demanda de seguridad está contrarrestando el impacto de la divisa sobre el oro", dijo Margaret Yang Yan, analista de CMC Markets.

En otros metales preciosos, el paladio operaba estable a US$ 2,522.79 la onza tras tocar un pico de casi un mes de US$ 2,538.25, la plata avanzaba un 0.6% a US$ 17.86 y el platino mejoraba un 0.5% a US$ 973.49.