El oro subía levemente el lunes después de que Estados Unidos y China impusieran mutuamente nuevos aranceles a sus productos, pero un dólar más firme limitó la ventaja del metal precioso.

Washington comenzó a imponer aranceles del 15% a una variedad de productos chinos el domingo, incluyendo calzado, relojes inteligentes y televisores de pantalla plana, mientras Pekín comenzó a imponer nuevos aranceles al crudo estadounidense.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes aún se reunirían para conversar durante este mes.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,522.17 por onza a las 0920 GMT, habiendo caído a un mínimo de una semana a US$ 1,517.11 en la sesión anterior.

Los futuros del oro estadounidense subieron un 0.1% a US$ 1,531 la onza.

El comercio podría ser moderado ya que los mercados financieros de Estados Unidos están cerrados por el feriado del Día del Trabajo.

Contra otras monedas clave, el dólar escaló un máximo de más de dos años antes en la sesión.

La guerra comercial, el aumento de los temores sobre una recesión económica mundial, retornos negativos en la deuda y las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de los bancos centrales mundiales contribuyeron a un aumento de más de 100 dólares para el oro en agosto.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 0.2% a US$ 18.1 por onza. El platino caía 0.3% a US$ 927.71 por onza, mientras que el paladio bajaba 0.2% a US$ 1,528.63.