Los precios del oro subían este viernes y se dirigían a su primera ganancia semanal en cuatro, ya que un acuerdo preliminar sobre el gasto en infraestructura de Estados Unidos provocó una caída del dólar, mientras los inversores esperaban un reporte de inflación en ese país.

A las 1106 GMT, el oro al contado ganaba un 0.4% a US$ 1,782.74 por onza, con un avance semanal de más de 1%. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.4% a US$ 1,782.90.

Si bien el dólar más débil está ayudando, al oro le está siendo difícil recuperar la confianza de los inversores tras la reunión de la Reserva Federal la semana pasada, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann. Una retórica agresiva de la Fed provocó una fuerte caída de los lingotes.

Sin embargo, el plan de gastos debiera ser positivo para el oro, ya que debe financiarse en gran medida con una mayor deuda, agregó Briesemann.

Los avances en el plan pesaron sobre el índice dólar , lo que abarataba las materias primas para los tenedores de otras divisas, antes de la publicación de un reporte de precios al productor de Estados Unidos, que podría mostrar una imagen más clara de la aceleración de la inflación.

En otros metales preciosos, el platino avanzaba un 0.9% a US$ 1,101.64 por onza, mientras que el paladio cedía un 0.74% a US$ 2,620.61. La plata subía un 0.8% a US$ 26.15.