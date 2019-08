El oro alcanzó el martes un máximo de más de seis años debido a los disturbios en Hong Kong y el desplome del peso argentino, que llevaron a los inversores ya asustados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China a refugios como el lingote a expensas de activos más riesgosos como las acciones.

El oro al contado subía un 1% a 1,526.61 por onza a las 0916 GMT, tras tocar su nivel más alto desde abril de 2013. Los futuros del oro de Estados Unidos ganaban un 1.4% a US$ 1,538 la onza.

"La gente está nerviosa por Hong Kong otra vez, y es por eso que los mercados asiáticos cayeron", dijo Georgette Boele, analista de ABN Amro.

El mercado bursátil bajaba el martes por tercer día seguido debido al temor de los inversores por la guerra comercial, las protestas en Hong Kong y la situación política en Argentina.

Los mercados financieros argentinos se derrumbaron el lunes tras la abrumadora diferencia que el opositor de centroizquierda Alberto Fernández logró sobre el presidente Mauricio Macri en las primarias, que alejó la posibilidad de una reelección del mandatario neoliberal en los comicios de octubre.

La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el martes que la recuperación de la ciudad tras las protestas que han arrasado con el centro financiero asiático podría llevar mucho tiempo y que ella sería responsable del restablecimiento de su economía "cuando remita la violencia".

El oro, el yen y los bonos del Tesoro de Estados Unidos son vistos como activos de refugio en momentos de incertidumbre. La divisa japonesa subió el lunes a un pico de siete meses contra el dólar, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años extendía el martes la baja de la sesión previa a un piso desde julio de 2016.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 2.4% a US$ 17.46 la onza, un máximo desde enero de 2018. En tanto, el platino avanzaba un 1.4% a US$ 864.38 y el paladio ganaba un 0.8% a US$ 1,438.70.