Los precios del oro operaban con pocos cambios este lunes, tras haberse desplomado con fuerza desde el récord tocado en la última sesión, mientras el dólar aumentaba sus ganancias por la cautela de los inversores ante la tensión entre Estados Unidos y China.

A las 0925 GMT, el oro al contado no mostraba cambios, y cotizaba en US$ 2,033.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,76% a US$ 2,043.50.

El lingote tocó un récord máximo de US$ 2,072.50 la onza el viernes, pero después cayó hasta un 2%, afectado por el repunte del dólar tras datos que mostraron que la economía estadounidense sumó 1.7 millones de empleos en julio.

“Estamos viendo lo que parece un máximo (del oro) en el corto a medio plazo y por el rebote del dólar podríamos ver una leve caída en los próximos días”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.1% a US$ 28.32 la onza; el platino mejoraba un 1.2% a US$ 973.01; y el paladio sumaba un 0.3% a US$ 2,182.70 la onza.