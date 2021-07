El oro subía hasta un 1% este martes, situándose por encima del umbral de US$ 1,800, respaldado nuevamente por el retroceso del dólar, ya que los inversores aguardaban las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal para obtener más información sobre la orientación de la política monetaria.

El oro al contado ganaba un 0.84% a US$ 1,806.10 la onza a las 1123 GMT, luego de haber tocado su nivel más alto desde el 17 de junio en US$ 1,808,91. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1.39%, a US$ 1,808 la onza.

“El oro parece estar sacando fuerza de un dólar más débil”, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM. “Si bien los datos dispares de empleo (de la semana pasada) aliviaron un poco el temor a un alza de tasas, estas preocupaciones pueden reavivarse por costos más altos de la energía y por cifras económicas que apuntan a fuertes presiones inflacionarias”.

El índice del dólar, que mide al billete verde contra una cesta de monedas pares, caía 0.14% a 92.341 unidades, lejos del máximo de tres meses que alcanzó la semana pasada y que hizo que el oro fuera menos costoso para los inversores que manejan otras divisas.

Datos publicados el viernes mostraron que las empresas estadounidenses contrataron en junio a la mayor cantidad de trabajadores en 10 meses, pero la tasa de desempleo subió, lo que calmó algunas preocupaciones sobre un endurecimiento de la política monetaria de la Fed antes de lo esperado y ayudó al oro a registrar una ganancia semanal del 0.4%.

Esta semana, la atención del mercado se centra en las minutas de la última reunión de la Fed que se publicarán el miércoles, luego de que el banco central estadounidense expresó un tono más agresivo en la guía de su política monetaria que podría hacerle retirar los estímulos económicos y subir las tasas de interés antes de lo previsto.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.7% a US$ 26.63 la onza; en tanto que el platino sumaba casi un 1% a US$ 1,108.10 la onza; y el paladio aumentaba un 0.8% a US$ 2,835.42 por onza.